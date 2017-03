VIDÉO - THE VOICE 6 : LES LARMES DE ZAZIE DEVANT IMANE, 16 ANS, ENLAÇANT SON PAPA SUR LE PLATEAU

#TÉLÉ : SÉQUENCE ÉMOTION - Il s'agit de l'un des temps forts de cette troisième soirée d'auditions à l'aveugle de "The Voice 6". Surprise et peut-être un peu impressionnée, de voir les quatre coachs se retourner, un jeune talent a tenu à faire monter son plus grand fan sur le plateau pour qu’il annonce son choix à sa place.

