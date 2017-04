Telma-Comores : L'Anrtic somme l'opérateur de revoir à la hausse ses tarifications des appels sortants

Les informations persistantes sur la volonté de l'Autorité nationale de régulation des technologies de l'information et de la communication (Anrtic) d'exiger à Telma la hausse de ses tarifs internationaux sont désormais officielles. Dans un courrier datant du vendredi 14 avril et adressée aux directeurs généraux des deux opérateurs de télécommunication avec copies à la vice-présidence chargée des Tic, au secrétariat du gouvernement et à la présidence de l'Union, le directeur de l'Anrtic, Saïd Mouinou Ahamada demande à Telma-Comores de rehausser ses tarifs internationaux, mais également à Comores Télécom de revoir les siens à la baisse.«Suites à nos différents travaux d'études sur les tarifs des appels sortants pratiqués par Comores Télécom et Telco S.A sur le territoire national, nous avons constaté que ces tarifs sont respectivement trop élevés pour l'un et trop bas pour l'autre. L'Anrtic, dans son rôle de régulateur, a pris la décision de procéder à un encadrement de ces tarifs conformément à la loi», peut-on lire dans ce courrier.Le régulateur apporte ainsi une proposition en demandant à Telma-Comores d'augmenter ses prix et à Comores Télécom de diminuer les siens «afin de permettre aux consommateurs de profiter de la concurrence dans les meilleurs délais».Au mois de mars dernier, le directeur de l'Anrtic avait déclaré à la presse que Comores Télécom «exige la révision des tarifs internationaux des appels entrants de Telma» pour éventuellement procéder à l'interconnexion. Une exigence à laquelle le régulateur s'est défendu ne figurant pas dans son champ d'intervention. Aujourd'hui, on ne peut que constater que visiblement l'Anrtic s'attaque aux appels sortants qui, eux, entrent dans ses prérogatives. Ceci dit, cela ne doit pas constituer encore aujourd'hui un blocage vers l'interconnexion nationale.Il y a presque une semaine, le directeur général de l'opérateur privé, Alain Brillard, expliquait, dans une conférence de presse, que «la tarification à l'international est restée la même et nous n'avons reçu aucune demande allant dans le sens d'une révision à la hausse des tarifs.source : alwatwan UN OEIL SUR LES COMORES