Statistiques : La population à Mayotte: Les chiffres de l’immigration et de l’émigration

La population à Mayotte: Les chiffres de l'immigration et de l'émigration

Mayotte est décidément un département à part. Dans son enquête «Migrations, natalité et solidarités familiales» dévoilée ce vendredi matin, l'Insee souligne que dans notre société «en pleine mutation», les mobilités sont «très importantes et recomposent la population». Ainsi, en 2015, plus d'un adulte sur deux vivant à Mayotte n'y est pas né. Parmi eux, les natifs des Comores sont les plus nombreux: ils représentent 42% de la population du département.Pour la 1ère fois, l'Insee détaille les lieux de naissance. «Traditionnellement, on étudie le pays d'origine. Pour la 1ère fois, nous sommes allées plus loin», explique Jamel Mekkaoui, de l'Insee. On apprend ainsi que les seuls natifs d'Anjouan forment 30% de notre population. Ceux de Grande Comores et de Mohéli en représentent 12%. Mais on trouve aussi les personnes nées en métropole: elles sont 8% de la population mahoraise.Au total, seulement un tiers des adultes résidant à Mayotte y sont nés d'une mère elle-même native du département. Donnée importante: Cette proportion n'est plus que de 22% pour les 18-24 ans. On retrouve donc dans les chiffres l'engorgement des maternités mahoraises. source :

Le Journal De Mayotte

L'actualité quotidienne à Mayotte

UN OEIL SUR LES COMORES