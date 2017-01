La Gauche, un épouvantail pour Mayotte ? - mayotte 1ère

La Gauche, un épouvantail pour Mayotte ? - mayotte 1ère

Hier soir se tenait le 3ème et dernier débat de la primaire de la gauche, des verts et des radicaux de gauche. Et ici à Mayotte la gauche en général et le parti socialiste en particulier, ne doivent plus constituer un épouvantail pour le département. L'édito d'Ismael Said Combo...

via : la1ere.francetvinfo.fr

UN OEIL SUR LES COMORES