COMORES / France : Monsieur le Président: Veuillez assainir nos relations !

Monsieur le Président Macron,Ce dimanche 7 Mai 2017, le peuple français a décidé de vous porter à la tête de la présidence de la république française . Vous êtes devenus le plus jeune Président de cette république amie de notre pays. Les Comoriens épris de paix, de tolérance, de justice et d'égalité, se réjouissent de cette élection. Ils espèrent que leur pays, sinistré par plusieurs décennies d'atermoiement d'une politique française aveugle, bénéficiera de cette alternance démocratique et de votre jeunesse pour assainir leurs relations avec la France.Tout au long de votre campagne, et dans votre 1er discours en tant que Président élu, vous avez parlé de votre volonté « d'apaiser» les français qui sont divisés. Cette volonté d'apaisement doit effectivement jouer en faveur des tous les français quelque-soit leurs origines. Une attention particulière doit être adressée aux nombreux français originaires des 4 îles des Comores qui se vouent une haine féroce entretenue par les pouvoirs politiques. En effet, les français originaires de Mayotte qui ont voté dans plusieurs communes en faveur de votre challenger de l'extrême droite, et ceux des iles indépendantes des Comores, continuent de s'ignorer et de se détester bien qu'ils partagent en commun, une histoire, une langue, une culture, une religion et des liens de sang. La transformation de Mayotte en département français n'a pas aussi arrangé les relations entre l'Etat français et l'Etat Comorien qui sont pourtant condamnés à renforcer ces relations en raison des liens politiques, économiques, culturels et affectifs qui les lient. Vous les savez, les Comoriens sont la plupart d'entre eux des Français de « papier » et de « cœur ».La France accueille plusieurs centaines de milliers de Comoriens et de Franco-Comoriens. Lors de votre brève visite à Mayotte le 25 mars 2017, vous avez tenu un discours pragmatique et vous aviez promis aux mahorais de «tenir un langage de responsabilité de la République». Vous aviez proposé «une stratégie de développement des Comores pour d'endiguer « l'immigration clandestine » dans l'ile de Mayotte.Monsieur le Président,Le 1er Président français socialiste de la 5e République à se rendre aux Comores en juin 1990 depuis l'accession des Comores à l'indépendance, François Mitterrand, avait déclaré que les Comores et la France devraient adopter une démarche concrète et pratique, pour parvenir à dépasser le contentieux désagréable de Mayotte et prendre des mesures qui permettent une communication et des échanges constants entre les îles. Ses successeurs n'ont pas tenu cette promesse et ont plutôt renforcé la lutte contre l'immigration à Mayotte au détriment de la coopération et des échanges entre les îles de l'archipel et entre les Comores et la France. Ilvous appartient à vous, Monsieur le président,qui êtes nés après l'accession des Comores à l'indépendance en 1975,d'honorer cet engagement et votre engagement du 25 mars 2017 de rassembler d'une part les français originaires des 4 îles des Comores et d'autre part d'assainir les relations entre la France et les Comores en vue de favoriser le développement de cet archipel francophone et francophile.Bon courage et bonne chance Monsieur le Président !source (sans la photo) : comoresdroit UN OEIL SUR LES COMORES