Transports aériens : Les compagnies meurent dans lînfifference

Transports aériens : Les compagnies comoriennes meurent dans l’indifférence | La Gazette Des Comores

AB aviation et Int’Air Iles, les seules compagnies aériennes comoriennes sont toutes les deux lâchées par les pouvoirs publics. La première, interdite de vol depuis mi-septembre, a retourné son Boeing 737 en Afrique du Sud et licencié 30% de son personnel. La seconde n’a toujours pas obtenu des autorités françaises la validation de ses programmes de vols pour La Réunion et Mayotte et compte rendre son Airbus 320, et pourrait, elle aussi, procéder à des licenciements pour sauver...

via : lagazettedescomores.com

