Transport aérien/ L’Anacm, une machine à broyer les compagnies comoriennes ?

Au bout du rouleau. Décidément le ciel de l'océan indien n'est pas clément envers les petites compagnies aériennes comoriennes. En annonçant, début décembre 2016, l'ouverture de nouvelles lignes dans les îles du Sud-ouest de l'Océan indien (Madagascar, La Réunion et Maurice), Saiffoudine Inzoudine, le PDG d'Int 'Air îles espérait ainsi donner un nouvel essor à sa petite compagnie. Pourtant, quelques jours après cette annonce, Int'Air îles allait affronter la résistance de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) française qui ne voulait pas accorder les autorisations commerciales à la petite compagnie qui souhaitait avec son A320 desservir Mayotte, Moroni et Pierrefonds (au sud de la Réunion). Une première anicroche qui a duré de longues semaines tenant en haleine les responsables la compagnie qui dessert en même temps la Tanzanie et Dubaï.La suite :

