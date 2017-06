Tous ensemble pour manifester contre le pros du président MACRON

Mes chers compatriotes comoriens et comoriennes, salam, je reviens sur vous pour vous annoncer qu'après réuni les forces vive de notre communauté, suite aux propos de Emmanuel macron président de notre belle république française qui a humilié le peuple comorien, nous avons décidé ensemble que le samedi prochain 10 juin 2017 à 14hoo à la place du vieux _port à Marseille, sera notre rendez vous pour une grande manifestation pour dénoncer ses propos, et manifester nos mécontentements. Soyons nombreux et nombreuse pour défendre la dignité de notre pays. vive les Comores vive la diaspora. Foundi : Abdoulkarim Mohamed. Marseille .partagez svp

Remix de mbadakome

