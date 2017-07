Télécommunications / Telma casse les prix avec de nouvelles offres « Rahissi » | La Gazette Des Comores

Telma Comores tient ses promesses et casse les prix. Le nouvel opérateur veut s'imposer comme le premier choix des consommateurs comoriens avec des offres « Telma Rahissi » de 500 à 10.000 francs pour des appels variant entre 2h et 240 heures d'appels et de la connexion 4G.

via : www.lagazettedescomores.com

