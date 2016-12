Suspension des vols d'Ewa et Air Austral : «Nous maintiendrons cette mesure aussi longtemps qu'il le faudra»

On avait cru à un revirement de position de la part du gouvernement comorien ou à un accord obtenu au forceps. Il n'en est rien, selon le secrétaire général à la vice-présidence chargée des Transports. Toujours est-il que l'atterrissage d'un appareil d'Air Austral hier à Hahaya, alors que la direction générale des Transports avait décidé la veille de suspendre les vols des compagnies françaises Ewa et Air Austral, avait surpris l'opinion nationale. «Cet atterrissage est dû à un retard de réception du courrier par l'Asecna, mais la mesure de suspension des vols d'Ewa et Air Asutral est entrée en vigueur dès ce 12 h 00 (hier, mardi, Ndlr)», a confirmé Mohamed Said Salim Dahalani.Selon lui, étant donné que la direction générale de l'aviation civile française fait état de «menace terroriste élevée» à l'aéroport de Hahaya, le ministère des Transports a jugé nécessaire de prendre cette mesure de prévention. Il s'est empressé de préciser que ces compagnies ne sont pas frappées d'interdiction. «En attendant l'arrivée de la mission d'évaluation des autorités aéronautiques françaises pour évaluer les normes de sûreté et de sécurité de notre aéroport, nous avons décidé de prendre les dispositions au niveau de l'Aimpsi et de l'Anacm, pour s'assurer de la sûreté au départ des Comores», explique-t-il.Interrogé sur la durabilité de cette mesure de suspension des vols d'Ewa et d'Air Asutral et sur les possibles pressions de Paris, le secrétaire général a répondu : «ce sont des négociations ; il est possible que les autorités des deux pays s'assoient autour d'une même table et parviennent à un accord. Ce n'est qu'une mesure de prévention. Le ministère la maintiendra aussi longtemps qu'il le faudra».source : alwatwan.net UN OEIL SUR LES COMORES