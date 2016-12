Plaidoyer pour des dérogations afin régler les problèmes posés par la navigation maritime et aérienne dans l'archipel des Comores

Plaidoyer pour des dérogations afin régler les problèmes posés par la navigation maritime et aérienne dans l’archipel des Comores | HabarizaComores.com | Toute l'actualité des Comores

Site d'information des Comores. Toute l'actualité des Iles Comores et de la diaspora comorienne en continu

via : www.habarizacomores.com

Des bateaux étrangers font du cabotage aux Comores par conséquent ils opèrent dans l'illégalité totale avec la complicité des autorités successives. Cette complaisance des gouvernements comoriens a été dénoncée à plusieurs reprises par les armateurs locaux, malheureusement personne ne les a écoutés. Les armateurs Comoriens ont mis la clé sous la porte à cause de la concurrence déloyale et de la complicité de nos autorités avec les armateurs étrangers. Il reste à savoir la motivation réelle de cette complaisance contre les intérêts des comoriens.La solution n'est pas de crier en faveur d'une société ou d'une autre, mais il faut exiger de notre gouvernement un rapprochement avec les autorités Française pour un règlement définitif de ce problème car, si les Comoriens n'accordent aucun respect à leurs propres lois ce n'est pas le cas pour les autres pays. Il faut donc trouver un cadre juridique et politique, lequel permettra le cabotage concernant la navigation maritime et aérienne entre les îles de l'archipel des Comores. Il n'est pas normal d'accepter les contraintes d'une navigation maritime internationale entre Mayotte et Anjouan au mépris de la constitution Comorienne et en même temps autoriser des bateaux et des avions étrangers à faire le cabotage entre les autres îles.En fait, une politique d'un poids deux mesures n'a pas droit de cité dans une République respectueuse de ses institutions, raison pour laquelle, des contacts au haut niveau s'imposent pour une solution pérenne.Enfin, se focaliser seulement sur la crise Inter-île, EWA, Air Austral, c'est se mettre hors-jeu car, comme disait l'autre, la loi c'est loi et, elle doit être respectée tant qu'elle existe. C'est pourquoi il me paraît juste de procéder par des dérogations afin de permettre, dans le respect de la réciprocité et des intérêts de toutes les parties, l'extension du cabotage sur l'ensemble des îles de l'archipel y compris Mayotte, pour 2 objectifs :1/ casser le monopole entretenu pas des contraintes liées à la classification internationale imposées par les affaires Maritimes Française.2/régulariser la situation des bateaux étrangers opérant illégalement entre les autres îles.ChirurgienFranceUN OEIL SUR LES COMORES