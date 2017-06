Non, pas avec le Qatar !

Le Gouvernement de l'Union des Comores a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Qatar à l'issue du Conseil des Ministres du 7 juin 2017. C'est une décision lourde de conséquence ...

via : comoresdroit.centerblog.net

Le Gouvernement de l'Union des Comores a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Qatar à l'issue du Conseil des Ministres du 7 juin 2017. C'est une décision lourde de conséquence qui fait suite à la décision de l'Arabie Saoudite et de ses alliés de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar et de mettre ce pays sous embargo. Cette décision a surpris car le Qatar est l'un des rares pays arabes qui dispose d'une Ambassade à Moroni et qui encourage l'investissement privé, créateur d'emploi. En mars 2010, le Qatar a abrité la Conférence de Doha pour le développement de l'investissement aux Comores qui a mobilisé près de 540 millions de dollars au profit des Comores. Cette conférence coorganisée par le Gouvernement de Qatar, la Ligue des Etats Arabes, l'organisation de la conférence islamique et l'Organisation des Nations Unies, avait pour objectif d'obtenir des participants une adhésion autour du portefeuilles des projets sélectionnés par les Comores, d'ouvrir avec les partenaires arabes un dialogue sur les politiques de réduction de la pauvreté, de recueillir les marques d'intérêt et les engagements souscrits par les participants pour participer à la couverture des besoins financiers, techniques et matériels, exprimés pour la réalisation urgente et l'exploitation efficace de ces projets, de développer un partenariat dynamique, novateur et durable entre les opérateurs privés Comoriens, Qataris et Arabes pour investir les secteurs porteurs de croissance et réaliser des entreprises utiles et performantes. Le plus gros contributeur de cette conférence était le Gouvernement du Qatar qui s'est prononcé à hauteur de 217 millions de dollars dont 100 millions annoncés pour le secteur privé, 100 millions pour la société civile. Un mois après cette conférence, le Gouvernement du Qatar avait commencé à concrétiser ses engagements avec l'arrivée d'une forte délégation de 39 personnes au mois d'avril 2010 et la signature le 21 avril 2010 à Mitsamihouli par le Vice-Ministre Qatari des Affaires étrangères, le Représentant de la société nationale des Hôtels du Qatar et le Gouvernement comorien d'une convention portant sur la construction d'un complexe touristique et hôtelier sur l'ancien site de Galawa Beach Hôtel. Avec cette convention, la société qatarie d'hôtellerie s'était engagé à investir 70 millions de dollars pour la reconstruction de l'Hôtel. L'ancien Emir du Qatar, son altesse Cheikh Hamed Ben Khalifa, a visité les Comores le 22 avril 2010 dans le cadre du suivi de la conférence du Doha. A l'issue de sa visite officielle aux Comores, l'Emir du Qatar a apporté une aide budgétaire de 20 millions d'euros pour apurer les arriérés de salaire des fonctionnaires comoriens. Certes, les mécanismes de suivi prévus par la conférence de DOHA n'ont pas été efficaces, mais plusieurs projets sont été mis en œuvre. Ainsi, depuis la conférence de DOHA, les ONG du Qatar ont déboursé près 170 millions de dollars pour la réalisation de différents projets aux Comores. Sur le plan social, il y a eu la construction d'hôpitaux, la construction d'un quartier résidentiel à Mohéli, la construction en cours de l'hôpital de Hombo et la construction de la faculté Imam Chanfi, d'une salle polyvalente à Fomboni. L'hôtel le Moroni, a été repris par une société qatarie qui a par la suite investi dans sa restauration. Et d'autres sociétés arabes ont été ouvertes dans le sillage de la conférence de Doha avec à la création de plusieurs centaines d'emplois à l'instar de l'usine de fabrication d'eau minérale en Grande-Comore ( Salsabil). La plus grande usine de pèche construite à Voidjou pour un montant de 33 millions de Dollars, susceptible de créer près de 5000 emplois est le fruit tangible de la conférence de Doha. Pourquoi rompre avec un pays qui crée de la plus-value dans ce pays pour soutenir un autres pays qui n'a jamais soutenu et financé l'ouverture d'une usine aux Comores? La rupture des relations diplomatiques avec le Qatar est une faute politique qui porte atteinte aux intérêts du pays. UN OEIL SUR LES COMORES