Nation/ Qu'est ce qui fait courir Azali ?

Sur les chapeaux de roues. Un mois de juillet très chargé pour le Président Azali qui a procédé, le 17 juillet, à un remaniement gouvernemental officialisant la fin de l'alliance politique avec le parti Juwa. Depuis sa rencontre, le 4 juillet dernier, avec les membres du Mouvement du 11 août (M11), le locataire de Beit-Salam a décidé de mouiller sa chemise, au sens propre comme au figuré, pour l'organisation des « assises sur les 42 ans d'indépendance et les 15 ans du Nouvel ensemble comorien et la présidence tournante ». Des assises dont il souhaite qu'elles se tiennent rapidement. « Avant les élections », a-t-il annoncé, le 6 juillet, lors de son discours à l'occasion de la fête nationale. Dans cette même allocution, le chef de l'Etat a tenu à mettre en garde. Ces assises « ne doivent pas servir de prétexte pour ressusciter les démons du séparatisme », a-t-il lancé sans que l'on sache le lien entre les Assises et le séparatisme. Effet, selon, ses initiateurs cette démarche vise uniquement à faire le bilan des 42 ans de notre indépendance , en tirer les conséquences et dégager des nouvelles pistes pour envisager un nouveau départ de l'archipel qui peine à sortir du sous développement. La déclaration du chef de l'Etat est faite deux jours après sa rencontre avec les représentants du Mouvement du 11 août, les chefs des Institutions et les délégués de certains partis politiquesla suite :

