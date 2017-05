Message du Président SAMBI au parti JUWA

Message du Président SAMBI au parti JUWA "Ce matin, à mon domicile de Voidjou, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir mes sœurs et mes frères, les enfants du Parti Juwa, venus des 4 coins du pays.La Force du Juwa est son Union. Les enfants du Juwa sont unis aujourd'hui plus que jamais. Et nous avons tous, le regard axé vers l'Avenir. Je le dis avec force, le Juwa est Un et Indivisible.Si chacun se mettait de son côté, il ne serait rien d'autre qu'un petit cours d'eau. Ensemble, nos petits cours d'eau deviendront un puissant fleuve qui nous permettra de lutter contre les plus grosses vagues.Vive la République. Vive le Juwa" Source ; a.m.sambi UN OEIL SUR LES COMORES