Liquidation de l'agence FADC : la Banque mondiale met en garde..

Dans un courrier adressé au Ministre des Finances et du Budget par la représentante pays de la BM, Coralie Gevers, le 25 avril dont Comoressentiel a eu copie, la Banque mondiale invite « les parties prenantes (dont le gouvernement comorien) à faire attention à tout facteur qui pourrait faire obstacle à la bonne exécution du projet(FSS). »Ce projet « Filets Sociaux de Sécurité (FSS) » est l'une des composantes phares de l'agence FADC financé par la Banque Mondiale depuis sa création en 1993 et qui s'étend sur 3 ans. Il a le mérite d'évaluer les nouvelles orientations de la Banque Mondiale qui passe d'une « perspective de court terme à une perspective de plus longue terme et de développement » lit-on dans ce courrier.La Banque Mondiale à travers son agence FADC, dans sa composante FSS comptait mettre en œuvre « une approche plus directe à la réduction de la pauvreté en fournissant un soutien de revenu aux plus pauvres grâce à des filets de sécurité productifs qui augmentent leurs revenus tout en renforçant leurs bases d'actifs productifs et en développant des activités de nutrition communautaire. »Faut-il rappeler que l'exécution de ce projet comme le mentionne la lettre au Ministre, est confiée à l'agence FADC« compte tenu de sa longue expérience et de son bilan satisfaisant en matière de mise en œuvre. »L'abandon de ce projet aura des conséquences directes sur les couches les plus vulnérables ciblées par le FSS. Sans oublier les différents emplois que notre pays risque de perdre par cet arrêt brusque des activités de la FADC (20 emplois directs dans l'administration, 4000 emplois directs sur les sites et 20000 autres emplois indirects). Cet arrêt, pourrait aussi compromettre les engagements de collaboration de 3 ans avec les communautés cibles. Ce projet est déjà « planifié pour être effectué dans cette durée». D'où cette mise en garde à peine voilée de la Banque Mondiale contre toute interférence sur les missions du FADC.Le gouvernement reviendra-t-il sur sa décision qui a mis fin, il y a quelques semaines, aux activités de l'agence FADC en le remplaçant par une superstructure présidentielle? Car s'il y a une partie prenante qui n'a pas fait attention à un facteur « qui pourrait faire obstacle à la bonne exécution du projet (FSS)... » C'est bien le partenaire et bénéficiaire à savoir le gouvernement de l'Union des Comores. source : comoressentiel UN OEIL SUR LES COMORES