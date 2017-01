Le secrétaire général de la Coi reçu à Hamramba

Cette rencontre, la première à l'Assemblée de l'Union du secrétaire général de la Coi depuis sa désignation à la tête de l'organisation régionale, entre dans le cadre d'une visite de courtoisie, une occasion aussi pour le secrétaire général de présenter au président de l'Assemblée nationale ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2017. Ahamada Madi Bolero a saisi également l'occasion pour féliciter les députés de l'Union de la richesse des débats, du travail parlementaire réalisé par rapport aux projets de loi soumis à leur examen, précisant que dans les assemblées, il y a toujours des hauts et des bas.Le secrétaire général de la Coi a tenu également à saluer les parlementaires membres de l'Apcoi (Association des parlementaires de la Commission de l'Océan indien) qui, a-t-il dit, font un travail formidable qui contribue énormément aux débats et au bon devenir de la Coi. M. Ahamada Madi Bolero a parlé, entre autres, du grand projet régionalqui vise à transformer la Coi en une communauté des Etats de l'Océan indien, ce qui rassure effectivement que ce nouveau cadre permettra une meilleure intégration des populations des Etats membres de l'Océan indien, puisque c'est ainsi que les chefs d'Etat seront une instance de prise de décisions conséquentes.A l'en croire, ce nouveau projet sera soumis à l'approbation de la prochaine conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Océan indien qui se tiendra à l'île de La Réunion en mars 2017. Après la validation, suivra la ratification des différentes assemblées des Etats de l'Océan indien.

