Interview de M. Mohamed TAKIOUDDINE, Porte-parole du mouvement Narawaze,

Le 26 février dernier à la Courneuve, un groupe de notables a élu un président appelé "président de la diaspora''. Le problème ce que cette élection s'est faite en dehors de nos compatriotes Originaires de Mohéli et d'Anjouan, ce que nous avons dénoncé dans un article intitulé la guerre des notables datant du 28 février et publié dans nos colonnes. De même que des nombreuses personnalités de la diaspora se sont levées pour dénoncer cette imposture. Aujourd'hui nous venons d'apprendre que face à cette pression, ils ont modifié l'appellation: Président de la communauté comorienne en ile de France au lieu du président de la diaspora. Quelle différence y-a-t-il? Pour couronner le tout, une grande cérémonie a été organisée samedi 30 avril à Sarcelles pour investir M. leprésident.Ainsi pour recueillir les réactions de compatriotes des autres iles sur cette élection controversée du Dr Mohamed SAID, Mohamed TAKIOUDDINE a accepté de répondre aux questions de Mabadakome :Mbadakome : Monsieur le porte-parole, l'élection de M. Mohamed SAID comme président de la diaspora a provoqué au sein des expatriés comoriens des vives réactions : comment nos frères anjouanais ont-ils réagi et sentiriez-vous concernés par cetteaffaire?Mohamed TAKIOUDDINE : Bonjour Monsieur, je vous remercie de me donner la parole sur sujet qui, c'est vrai, a suscité des réactions très controversées sur le blogosphère,.il est vrai que la majeure partie de la diaspora a appris la nouvelle par internet. C'est le cas de la communauté Anjouanaise.L'organisation de la diaspora est nécessaire et un représentant est utile,car s'exprimer à travers une seule voix est important et bénéfique pour tout le monde. on évite ainsi les cacophonies et les palabres. La communauté Anjouanaise n'a pas été consultée ni associée à malheureusement à cet événement, encore moins prendre part à cette élection. Je pense que ce qui vient de se passer reste une affaire des grands Comoriens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la communauté comorienne d'origine anjouanaise a décidé de se retrouver à Marseille pour s'organiser. Dont voici ci-dessous l'annonce de ce grand rendez-vous :Mbadakome : Monsieur, ne craignez-vous pas que cette élection peut-être clivant vis-à-vis de la communauté déjà plombée par les conflits et en quoi cette celle-ci changera nos difficultés au quotidien ?Mohamed TAKIOUDDINE :Vous avez raison de parler de divisions, l'histoire récente de notre pays est très mouvementée et elle ne doit en aucun cas être occultée. Nous devrons sans cesse rester prudents quant à nos choix et nos décisions, lorsqu'il s'agit de notre Pays. La paix retrouvée dans nos îles reste très fragile et à chaque jour nous devrons lutter pour sa consolidation. Pour cette raison la vigilance doit être de mise car les guerres des clans portent préjudice à nos intérêts. Notre culture musulmane doit nous rassembler d'avantage que de nous diviser. Cette diaspora a un grand rôle fédérateur et non de tomber dans la division et l'anarchie.Mbadakome : selon vous comment ce président peut défendre la communauté qui , à la base ne l'a pas choisi ?Mohamed TAKIOUDDINE : Il ne représente que ceux qu'ils l'ont élu et plébiscité. Sachant que rien ne l'empêche d'être le représentant de la diaspora de sa famille, de son village ou de Ngazidja, mais en aucune manière l'ensemble des expatriés.Pour moi le représentant de la diaspora doit être reconnu par l'ensemble de sa composante et validé par nos autorités en l'occurrence Monsieur l'ambassadeur des Comores et bien entendu le ministère des affaires extérieuresMbadakome : Mohamed TAKIOUDDINE, comment imaginer l'organisation de la diaspora afin de sortir de l'exploitation des compagnies aériennes et des politiques comoriennes...?: Mohamed TAKIOUDDINE : En ce qui concerne l'organisation de la diaspora, Je crois qu'au niveau de l'Ambassade de Comores à Paris, un conseiller culturel chargé de la diaspora a été nommé, en l'occurrence Mr Said Mohamed Sagaf. Et nous devrons se rapprocher de cette autorité afin de définir ensemble un statut et un cahier de charge qui nous permettraient d'aller vers l'élection de notre représentant. ce dernier ne doit pas être par l'ensemble de la communauté et de facto être reconnu comme tel par notre gouvernement.D'ailleurs le siège social doit absolument être à l'ambassade de Comores en France et non chez un individu quelconque et quel que soit son rôle dans l'organigramme de cette organisation sociale. La loi 1901 évoqué par le Dr Mohamed SAID ne convient pas à cette situation; C'est une loi qui régit les associations culturelles, de plus elle est réglementée par une préfecture.Comme vous l'avez dénoncé, Nous sommes devenus les vaches à lait des compagnies aériennes, nous subissons chaque année de prix exhaustifs des billets. Récemment, nous avons eu un espoir avec la venue de Ethiopian Airlines que les prix allaient baisser, mais malheureusement la joie était de courte durée, aujourd'hui leur billet vaut presque 1800euros l'été, au même titre que les autres compagnies. C'est tout simplement scandaleux, et qu'il faut dénoncer avec force. Ainsi face à de telles situations dramatiques, il nous faut un représentant légitime et corporatiste.Permettez-moi de rendre hommage ici à Telma que depuis son arrivée aux Comores, les prix ont tellement baissés et cela soulage notre porte-monnaie ici en France, car ce sont nos familles restés aux Comores qui nous appellent dorénavant, contrairement à ce que nous subissons avec les compagnies aériennes.Quant à nos politiques, ceux-là participent à cette exploitation de manière éhonté, car parmi les raisons qui ont fait du voyage pour les Comores le plus cher du monde, c'est la taxe de 413 euros prélevée sur chaque billet.Pour le droit de vote de la diaspora, les autorités ne voient pas d'un bon œil l'organisation de vote. C'est quelque chose qui les hantent et c'est pour cette raison que nous devrons unir toute la diaspora, afin de constituer un groupe de pression pour l'intérêt de tous les expatriés.

Remix de HABARI-ZASHELEWA-269

UN OEIL SUR LES COMORES