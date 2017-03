Hamada Madi BOLERO, secrétaire général de la Coi veut faire valoir les résolutions de l'Onu sur Mayotte

De passage à Moroni, le secrétaire général de la Commission de l'Océan indien (Coi), a accepté de répondre à nos questions. Transformation de la Commission en Communauté et ses implications, la place de Mayotte dans la région, le problème de la circulation entre les pays membres, etc., autant de questions que Hamada Madi Bolero aborde dans l'interview qui suit.Le sommet de la Coi n'est rien qu'une réunion des chefs d'Etat, qui n'a aucun pouvoir décisionnel. Mais encore une fois, ce sera juste un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement qui vont tracer des orientations. Les seules instances décisionnelles de la Coi sont le Conseil des ministres et le Comité des Opl.Il y aura un conseil extraordinaire, en septembre, et peut-être que Maurice en profitera pour organiser ce sommet. Par ailleurs, le secrétaire général de la Coi a été chargé de mettre en place un Comité d'études afin de voir les implications aussi bien juridiques, économiques et financières d'une Communauté des Etats de l'Océan indien.Il est question de créer une communauté au niveau des Etats qui font l'Océan indien. Tout simplement parce que nous avons des problèmes qui nous sont spécifiques en tant qu'Etats insulaires et qui n'ont rien à voir avec ceux du continent. Je pense qu'en 2018, lors des prochaines négociations entre l'Union européenne et les Afrique-Caraïbes-Pacifiques, nous ne serons pas en mesure de défendre nos Etats si nous ne devenons pas une communauté. Dans certaines réunions internationales, la Coi n'a pas droit à la parole comme certaines communautés africaines.Si la Commission évolue en communauté, nous allons introduire statutairement le sommet des chefs d'Etat comme organe décisionnel, que des conférences des chefs d'Etat aient lieu à des périodes données et qu'elles puissent prendre des décisions pour l'organisation.Je me demande comment la question peut se poser, surtout pour nous, Comoriens, concernant Mayotte. Peut-être devrais-je expliquer ce qu'est une communauté des Etats et vous verrez qu'elle sera à notre avantage pour nous, et là, c'est le Comorien qui parle. Si notre organisation devenait une communauté, elle serait donc une véritable organisation internationalePremièrement, ce seraient les statuts des Nations unies ; deuxièmement, ce sont les résolutions de l'Onu, surtout les résolutions du Conseil de sécurité et, troisièmement, ce seront toutes les conventions de Vienne relatives aux organisations internationales et de fait ne pourra être membre d'une Communauté des Etats qu'un Etat membre des Nations Unies. La France est membre de la Commission grâce à l'île de la Réunion et cela est bien écrit dans nos statuts et non pas grâce à ses départements dans l'Océan Indien.Il est vrai que sont membres de la Commission, les Etats qui sont dans l'Océan indien ou les entités. On pourrait logiquement se Maintenant, encore faudrait-il que nous soyons une Communauté des Etats, à l'instar de la Cedeao, par exemple. La Coi a vocation à gérer une coopération entre les Etats sur des domaines bien précis, demander quelles sont ces entités ? Ce qui est sûr, le jour où nous allons adopter la communauté, l'entité sera supprimée des statuts. Seuls les Etats de l'Océan indien, membres des Nations unies seront concernés. Et pour tout vous dire, il est impensable que des pays tels que les Seychelles, Maurice ou Madagascar puisse admettre que les frontières des Comores telles que définies par les Nations unies aient changé...La connectivité pour nous est le fait de pouvoir faire le tour des îles de l'Océan indien sans y passer beaucoup de temps. En fait, encore une fois, la Coi n'a pas une vocation d'intégration... Pour ce que soit le cas, il faudrait une conférence des chefs d'Etat sur la question et que les parlementaires des pays concernés soient impliqués ; vous savez, c'est une décision grave, une des souverainetés des Etats...Certes, il serait mieux que le Comorien qui veut se rendre à Madagascar, à la Réunion ou aux Seychelles le fasse sans visa. Maintenant, encore faudrait-il que nous soyons une Communauté des Etats, à l'instar de la Cedeao, par exemple. La Coi a vocation à gérer une coopération entre les Etats sur des domaines bien précis.Et effectivement, les peuples de l'Océan indien ont une autre compréhension de ce qu'est la Coi. Pour eux, c'est une communauté et non une commission paritaire de niveau ministériel. Autre exemple criant, l'amalgame fait entre les Jeux des îles et la Commission qui n'ont rien à voir. Les Maldives participent aux jeux alors qu'ils ne font pas partie de la Coi, surtout que les Jeux des îles ont été créés avant la Commission, et le sport ne fait pas partie des responsabilités de la Coi.Pour la connectivité aérienne, avec l'arrivée d'une compagnie comorienne qui s'appelle Inter Iles Air avec un Airbus, nous en avons parlé au niveau du Conseil des ministres et il a été demandé aux différents Etats de donner leur quitus afin que cette compagnie puisse opérer. Cela permettra notre rapprochement. Il faut ajouter à cela une connectivité numérique. Une mise en place du câble Metis est à l'ordre du jour entre les îles sur une bande passante qui traverse tout l'Est de l'Afrique jusqu'en Afrique du Sud. Pour le moment, beaucoup d'opérateurs téléphoniques de la zone se sont mis en place pour y investir. Il y a également une association des ports de l'Océan indien, nous demandons une adhésion des Comores. Nous essayons avec des fonds de l'Union européenne de faire en sorte que dans l'Océan indien, il puisse y avoir une facilité de rapprochement de nos ports pour en diminuer le coût, ce qui serait la connectivité maritime. C'est un dossier qui avance bien et j'en profite pour remercier l'Union européenne pour son accompagnement.Propos recueillis par FsySource : Al-watwan N° 3130 du mardi 07 mars 2017 UN OEIL SUR LES COMORES