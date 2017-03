Enquête de l'INED : la majorité des habitants de Mayotte ne sont pas nés dans l'île

Une enquête menée par l'INED, l'Institut National des Etudes Démographiques, à Mayotte en 2015, révèle que plus d’un adulte sur deux vivant à Mayotte n’y est pas né. La majorité vient d'Anjouan, île voisine des Comores. L'émigration est également forte dans le 101e département français. En 2015, plus d’un adulte sur deux vivant à Mayotte n’y est pas né. C'est ce que révèle une enquête inédite de l'INED, l'Institut national des Etudes Démographiques, menée à Mayotte entre septembre 2015 et mars 2016. Migrations, natalité et familles sont au cœur de cette enquête qui révèle que les natifs de Mayotte sont minoritaires dans le département. (Regardez les explications de Mayotte 1ère).

