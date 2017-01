Détournement de fonds à la Ceni. Confirmation de l’ordonnance de placement en détention provisoire de Soilihi Abdallah et Ali Hassani Mohamed

Détournement de fonds à la Ceni. Confirmation de l'ordonnance de placement en détention provisoire de Soilihi Abdallah et Ali Hassani Mohamed La chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté provisoire formulée par l'avocat de Soilihi Abdallah et Ali Hassani Mohamed, poursuivis et placés en détention provisoire dans l'affaire de détournement de fonds perpétré à la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Cette décision de la chambre d'accusation, qui a confirmé l'ordonnance de placement en détention rendue par le juge d'instruction chargé du dossier, a été rendue avant-hier, mardi 24 janvier. Pour l'avocat des deux inculpés, cette décision de la chambre d'accusation est injuste car « cette même juridiction a accordé la liberté provisoire à deux des principaux signataires de la commission électorale et s'acharne sur deux simples subordonnés», a déclaré Me Hadji Chabane. L'avocat, que nous avons pu contacter au téléphone, envisage de se pourvoir en cassation. « C'est une décision de justice, il faut la respecter, mais nous allons saisir toutes les voies de recours que nous offre la loi pour obtenir justice car cette décision de la chambre d'accusation n'est équitable du tout. Nous allons très rapidement saisir la Cour suprême pour obtenir la cassation de cette décision», a-t-il déclaré. Cette affaire, portée devant la justice, est survenue suite à un rapport de la Cour de Comptes qui fait état d'évaporation de 153 millions de francs pour des dépenses non justifiées lors du double scrutin de 2015. Placés en détention provisoire depuis le 8 octobre dernier, ce maintient en détention provisoire du coordinateur et de l'autre agent de la Ceni conduit à des interrogations car le président et le secrétaire général de l'institution chargée des opérations électorale ont recouvré leur liberté depuis le 3 décembre dernier. Rappelons que cette affaire de détournement de fonds à la Ceni avait, au départ, conduit en détention provisoire, en octobre dernier, six membres de la commission qui ont été entendus par un juge d'instruction. Suite à cette audition, le magistrat instructeur a décidé de garder encore quatre des six membres de la Ceni en détention provisoire et placer les deux autres sous contrôle judiciaire.

Source : Al-watwan N° 3102 du jeudi 26 janvier 2017 UN OEIL SUR LES COMORES