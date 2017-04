Des substances de salmonelle détectées dans une cargaison de poulets destinée aux Comores

Dans un contrôle de routine effectué en février par l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, une substance appelée salmonelle avait été retrouvée dans une cargaison de viande de poulet destinée aux Comores. C'est à travers une correspondance adressée au ministre des Finances, Saïd Ali Chayhane, que la délégation de l'Union européenne a révélé l'information. Dans ce courrier, qui date du 5 avril, elle met en garde les autorités nationales contre la détection de la salmonelle dans des produits carnés destinés aux consommateurs comoriens.La salmonelle est une bactérie qui contamine les aliments si les règles d'hygiène ne sont pas respectées. Elle aurait été découverte dans une cargaison de poulets congelés provenant de la Pologne et dont la destination finale est les Comores. L'affaire remonte au mois de février dernier lorsque l'Autorité européenne de la sécurité alimentaire a retrouvé 25 g de salmonelle dans ce chargement en instance d'exportation vers les Comores.Cette instance indépendante de l'Ue, qui veille au respect des principes et règlements alimentaires, a ainsi décidé d'informer les Comores pour qu'elles prennent, à leur tour, les dispositions nécessaires. La Fédération comorienne des consommateurs (Fcc) vient de saisir les institutions compétentes de cette question de santé publique.Jusqu'à maintenant, plusieurs interrogations restent sans réponses. Comment une telle situation a-t-elle pu passer inaperçue ? Cette cargaison est-elle déjà arrivée dans le pays ? Contacté hier après-midi pour avoir son avis sur le sujet, le directeur générale de l'Inrape (Institut national de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'environnement) ne décrochait toujours pas le téléphone.Il est à souligner que les symptômes des salmonelles sont d'abord digestifs. Selon la page santé du figaro.fr, les salmonelles sont généralement responsables d'une gastro-entérite bénigne, mais elles peuvent aussi entraîner des infections graves en particulier chez les personnes fragiles (jeunes enfants, personnes immunodéprimées, sujets âgés).La période entre la contamination et l'apparition des premiers signes (incubation) est courte, de 12 à 72 heures. Puis les symptômes de gastro-entérite aiguë apparaissent de façon assez brutale : diarrhée, douleurs abdominales, nausées, vomissements, fièvre souvent élevée (38 à 40° C). Les selles sont liquides, jaunâtres, contiennent parfois du mucus et du pus (selles muco-purulentes) ou du sang.Le risque de déshydratation lié à la diarrhée est particulièrement important chez les enfants, mais aussi chez les personnes âgées. Des céphalées complètent parfois ce tableau.Il faut noter que c'est le deuxième scandale alimentaire signalé en moins d'un mois. Récemment, la viande provenant du Brésil avait été remise en cause après la révélation d'une série de fraudes dans certaines entreprises brésiliennes. De nombreux pays avaient décidé d'interrompre toute importation de viande en provenance du Brésil.source : alwatwan UN OEIL SUR LES COMORES