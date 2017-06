Congo, RDC, Mali, Guinée ... ces pays africains dans le viseur des États-Unis pour le trafic d'êtres humains

Idem pour le Mali, la Guinée, les Comores, la République centrafricaine et le Burundi, eux aussi au bas de l'échelle et qui se voient tous affublés de la dénomination “tier 3”, le niveau le plus dangereux du trafic de personnes.

Le Département d‘État américain a publié ce mardi 27 juin son rapport sur les pays dans lesquels sévissent encore les trafics d‘êtres humains.

