Comores Télécom-Telco : Les explications de Saïd Mouinou, directeur général de l'Anrtic

C'est un secret de polichinelle : Les deux opérateurs des communications électroniques, Comores Télécom et Telco, ne parviennent plus à se mettre d'accord sur les tarifs des terminaisons nationales d'appels fixe, mobile et Sms. Dans une lettre datant du vendredi 14 avril et adressée aux directeurs généraux des deux opérateurs de télécommunication avec copies à la vice-présidence chargée des Tic et la présidence de l'Union, notamment, l'Anrtic «dans son rôle de régulateur, a pris la décision de procéder à un encadrement de ces tarifs conformément à la loi» somme Telma Comores de rehausser ses tarifs internationaux, et à Comores Télécom de revoir les siens à la baisse.Les prix des communications appliqués jusqu'à maintenant par l'opérateur Telco sont des tarifs promotionnels ce qui signifie qu'ils doivent avoir une durée maximum de trente jours conformément à la loi. Et Telco nous a confirmé qu'il ne va pas garder ces tarifs mais qu'il les maintient en ce moment pour débloquer la situation de l'interconnexion avec Comores Télécom. Nous avons demandé à Comores Télécom et à Telma Comores de nous fournir leurs tarifs définitifs. Parce que, d'un côté, Telco ne peut pas continuer avec des tarifs promotionnels. Et de manière générale, des tarifs promotionnels ce sont des tarifs extrêmement bas. Malheureusement, à notre grande surprise Telco, en réponse à notre demande, a proposé les mêmes tarifs promotionnels comme tarifs définitifs.Ce n'est pas bon pour la concurrence. Je m'explique : il faut savoir que dans une situation de concurrence, mettre en place une politique de tarifs plus élevés est nuisible pour l'opérateur puisque ses clients iront voir ailleurs dans la mesure où ils ont le choix. C'est le cas de Comores Télécom. Dans l'autre sens, dans un climat de concurrence saine, un opérateur ne peut proposer des prix trop bas. C'est anticoncurrentiel car cela peut tuer ces concurrents. Or, nous sommes là pour protéger et les opérateurs et les consommateurs.Mais c'est cela la régulation ! Moi en tant que régulateur, si je constate qu'il y a un opérateur qui applique des prix trop élevés qui nuisent aux consommateurs, je mets le holà. De même si un opérateur applique des prix extrêmement bas, je lui dis qu'il est en train de tuer la concurrence et moi conformément à la loi, j'ai l'obligation, et c'est dans mes prérogatives, de proposer un rééquilibrage de ces tarifs. Cela ne veux pas dire que fixons les tarifs des opérateurs, ce n'est pas notre boulot. Nous ne sommes pas en train de dire à Telco de s'aligner à Comores Télécom, loin de là. Mais nous proposons à ce qu'on ne fausse pas le jeu de la concurrence. C'est à l'opérateur de fixer ses tarifs en toute conformité avec la règlementation.Cette situation est en cours d'être regelée et je vous assure qu'une solution sera bientôt apportée à cela. source : alwatwan UN OEIL SUR LES COMORES