COMORES : Le récit d'Assad Ibrahim, l'élève blessé par balle lundi

lors des échauffourées entre les lycéens et les forces de l'ordre. «J'étais dans ma salle de classe avec le délégué et d'autres filles lorsque la gendarmerie a fait irruption. Nous nous sommes refugiés dans une petite salle, puis un agent des forces de l'ordre y est entré et a commencé à gifler notre délégué. Moi, je suis retourné dans notre salle, le même gendarme m'a poursuivi et m'a tiré dessus», a déclaré Assad Ibrahim. Selon lui, les mêmes éléments des forces de l'ordre qui l'ont blessé l'ont ensuite ramené à la mosquée et averti les responsables de la coopérative des élèves. «C'est la coopérative qui m'a conduit au Cosep avant d'être transféré à El-Maarouf», confie-t-il, allongé sur son lit d'hôpital au service de réanimation, en attente d'être transféré dans une chambreSource : Alwatwan UN OEIL SUR LES COMORES