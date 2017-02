COMMUNIQUE : SOUTIEN DU CDISCOM AU COMITE MAORE SUR L'ORIENTATION PRONEE PAR L'EQUIPE DE SON PRESIDENT MAITRE ELANIOU

Au CDISCOM nous nous félicitons de l'initiative du Comité Maoré de s'ouvrir à l'ensemble des forces patriotiques et anti-impérialistes, de l'intérieur comme de l'extérieur des Comores.Cette orientation prônée par l'équipe du président du Comité Maorais Maître Elaniou arrive à point nommé, en cette période de grandes confusions idéologiques, pour réaffirmer notre attachement viscérale et inaliénable au triptyque «Souveraineté – Intégrité et Unité», non cessible, non négociable et non monnayable, quoi qu'en pensent les autorités comoriennes successives...Les dernières élections présidentielles des Comores ont mis en jeu deux camps aux visions politiques similaires, au regard de la défense de la souveraineté nationale.Il est donc urgent d'ériger plus que jamais, un Comité Maoré résolument décliné en force de réflexions, de propositions et de pressions.Sous la présidence de Maître Elaniou, le Comité Maoré a su garder la flamme patriotique en impulsant des actions collectives au sein de la société civile, relayées à l'extérieur par d'autres organisations sœurs dont le CDISCOM. Il est bon de rappeler quelques évènements clé de ces dernières années, pour illustrer cette dynamique.- Juin 2014, notre étroite collaboration a abouti à ce communiqué intitulé «Non à la signature d'un accord franco-comorien contre la circulation des Comorien-ne-s ». Cette action d'envergure internationale fait date en tant qu'elle a permis de bloquer la signature d'un accord scélérat que le président François Hollande, en visite au sommet de la COI à Moroni, s'apprêtait à faire signer au président Ikililou Dhoinine. Rappelant que ce communiqué a été signé en quelques jours par plus d'une cinquantaine d'organisations et de partis politiques, à l'échelle internationale.- Janvier 2015, avec le soutien de nos fidèles partenaires FASTI, GISTI, SURVIE, SDC (Sortir Du Colonialisme), le président Elaniou a tenu à Paris conférences de presse et meetings à l'occasion des 20 ans du visa Balladur. Relayé par la presse dontl'Humanité (*), Maître Elaniou a fait appel à la solidarité anticoloniale pour exiger l'abolition de ce visa mortifère. Affaire à suivre avec nos fidèles soutiens, sur d'autres volets engagés activement par nos équipes respectives.- 12 novembre 2015, lors de la commémoration de l'admission des Comores aux Nations Unies, le président Elaniou a pu lire une lettre de soutien de Mr Pierre LAURENT - Secrétaire Général du PCF, et un communiqué percutant du député Jean-Paul LECOCQ (**). Ceci démontre, s'il en est besoin, une haute considération de nos partenaires du PCF qui accompagnent nos équipes depuis des décennies.- 12 novembre 2016, la commémoration de notre fête nationale a connu un succès sans précédent, avec une forte mobilisation de la société civile, des officiels comoriens, des militants de toutes les îles dont Mayotte. Saluons, au passage, l'implication salutaire de nos frères Maorais Youssouf Moussa, Haidar Attoumani, Zirari Madi, ...Notre étroite collaboration avec le Comité Maoré, hautement appréciée par nos principaux partenaires, a bonifié nos relations à l'international ces quatre dernières années. De belles perspectives se confirment de jour en jour, dès le début de cette année 2017, avec la tenue prochaine de notre premier Congrès National.Pour toutes ces raisons, nous implorons l'équipe de Maître Elaniou, de poursuivre le travail fructueux mené ensemble. Qu'elle soit assurée de notre engagement pour la défense de la «Souveraineté – Intégrité et Unité» des Comores.***

