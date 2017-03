CJSOI – SAISON 2017 : L'athlétisme aux Seychelles pour démarrer

CJSOI – SAISON 2017 : L'athlétisme aux Seychelles pour démarrer | Le Mauricien

La réunion ministérielle de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) s'est tenue le 1er mars, à Maurice. En attendant qu'une solution durable soit trouvée à l'épineux dossier mahorais, les Seychelles abriteront la toute première compétition de l'année, soit l'athlétisme, du 24 au 30 mars. Six pays devraient y prendre part, à savoir Maurice, Réunion, Mayotte, Djibouti, Madagascar et Seychelles. À ce stade, les Comores n'ont...

UN OEIL SUR LES COMORES