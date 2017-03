CITOYENNETÉ ÉCONOMIQUE, AIDE BUDGÉTAIRE SAOUDIENNE : La Cour suprême rouvre la boîte de Pandore

Le 14 janvier dernier la Section des comptes a adopté son programme annuel de contrôle des comptes publics, portant sur l'exercice 2012- 2015. La branche de la Cour suprême va se pencher sur seize «affaires». En plus des enquêtes sur le Programme de citoyenneté économique, elle s'intéressera également à l'aide budgétaire accordée par le Royaume d'Arabie saoudite fin décembre 2015, d'un montant de 40 millions d'euros, soit la coquette somme de plus de 19 milliards de franc (7,5 pour cent du Pib). De l'argent dont le gouvernement précé- dent aurait consacré la plus grande partie à régler les arriérés de traitements et salaires qui s'étaient accumulés en 2015.La suite à lire ici : http://alwatwan.net/assets/PDF/Watwan%20Eco/Eco17-03-2017.pdf UN OEIL SUR LES COMORES