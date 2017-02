ANJOUAN : TOUTE LA LUMIERE SUR L’ECOLE D’EXCELLENCE D’ANJOUAN.

Il était une fois une idée de génie: Une école d'excellence est née sous le régime mafieux du Gouverneur Chamsidine Anissi. Bénéficiant de la manne financière du girofle, la très tristement célèbre équipe d'Anissi met en place et sous la triche une école d'excellence budgétivore et pas mûrement réfléchie.

De sources dignes de confiance, une pression s'exerçait sur les services des examens pour arranger des mentions aux élèves d'excellence. Plus grave encore, les élèves d'excellence composaient dans une même salle pour mieux planifier avec facilité la triche.

Dans la précampagne et surtout dans la campagne électorale dernière, l'école a coulé; les parents ont été sollicités pour assurer financièrement la survie de l'école agonisante.

Qu' a fait l'équipe SALAMI? une analyse profonde de l'idée; le maintien de l'esprit. Mais face à l'étouffement du gouvernorat par le pouvoir central, la tactique est de délocaliser l'école vers le lycée de Mutsamudu, suspendre pour le moment l'internat en le substituant par une bourse permettant aux élèves une certaine indépendance pendant qu'un projet d"appel de fonds soit élaboré pour une école d'excellence durable, compétitive et digne.

Je profite de lancer un vibrant appel à des bailleurs désintérressés pour des subventions. Le gouvernement SALAMI se doit de perpétuer leur intégrité qui est lisible sur la ligne de transparence initiée par le Docteur SALAMI. Le cabinet doit déployer toute son savoir faire pour la sensibilisation et l'identification de toute force pour gagner la confiance de la population.

Les écoles d'Anjouan souffrent de tout: des effectifs hors normes, 52 élèves par classe, assis à même le sol, état de délabrement avancé des écoles existantes. Le gouvernorat rampe pour une réponse à ce terrible constat. J'appelle la diaspora pour plus d'implications avec comme préalable l'assurance de SALAMI pour une gestion transparente et rationnelle.

Nous avons une population patiente, travailleuse, capable de se redresser. Au Gouverneur SALAMI de l'encourager, l'accompagner afin de fructifier le pays à travers ses actions et les mutations. Vous avez, Monsieur le Gouverneur une obligation de résultats.

J'appelle le Conseil de l'île à défendre le droit, le bon sens et la démocratie qu'on tue lentement mais sûrement.

BEN ALISource (sans la photo):ben Ali UN OEIL SUR LES COMORES