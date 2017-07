ALERTE! LE PAYS IMPLOSE ET RISQUE D’EXPLOSER.

ALERTE! LE PAYS IMPLOSE ET RISQUE D'EXPLOSER. La machine est enclenchée par le Chef de l'Etat qui multiplie les contacts dans les îles. Des accueils sont sont organisés par des plans conçus pour faire croire que les gens adhèrent. Des griots lisent des discours télécommandés." je vais faire ce que Ikililou n'a pas réussi à faire"; "je fais mien le projet d'Ali BAZI et son mouvement pour un bilan des 42 ans de l'indépendance"; tel est le résumé du Colonel Président dans ses discours.Les patriotes intègres de ce pays sont avertis de la terrible aventure du jeune Etat comorien. Cette inédite situation profite aux arrivistes, aux opportunistes et aux séparatistes qui formeront un front pour le démembrement de la République.

La misère, arme redoutable pour récupérer le peuple, est planifiée: des aplaudissements, des chants et des danses renforcent la détermination des acteurs de la déstabilisation.Pour éviter le pire, le parti JUWA se doit de prouver encore sa capacité de mobilisation et sauvegarder l'eclatement du pays.

C'est un problème national et non anjouanais et l'alliance doit être nationale.

Sur les réseaux sociaux, toute critique sur AZALI est perçue comme séparatiste. Tout esprit d'analyse s'évanouit sur des passions et d'interprétations sectaires.L'heure est grave et je commence par la dernière phrase du patriote DINI NASSUR: "Yemnamadi tsiyari wouwa"...BEN ALI.source UN OEIL SUR LES COMORES