Ab Aviation toujours cloué sur la piste de décollage

"Selon le porte-parole du gouvernement, Mohamed Daoudou, le vice-président chargé du ministère des Transports a informé le conseil de la suite du litige entre la compagnie aérienne Ab-Aviation et l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacm). Après avoir fait état de ses efforts pour rapprocher les deux parties, le conseil a demandé à Abdallah Said Sarouma de poursuivre les négociations en vue de trouver une issue à cette crise." source (sans la photo) : Alwatwan du vendredi 10 mars 2017 UN OEIL SUR LES COMORES